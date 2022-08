Mercato al top del Napoli, Chiariello esalta l’operato di De Laurentiis

Calciomercato entusiasmante del Napoli che ha messo a segno grandi colpi come Ndombele, Raspadori e Simeone, ma anche Kim, Olivera e Kvaratskhelia. Uomini che potrebbero non far rimpiangere calciatori come Mertens, Insigne e Koulibaly, ma anche Ospina, dato che il club azzurro è vicinissimo a Keylor Navas del Psg. Con un mercato sontuoso Aurelio De Laurentiis ha risposto presente alla lotta scudetto, ricacciando indietro anche molte critiche raccolte questa estate. I difetti di comunicazione non si cancellano, così come i mancati investimenti in struttura ma è chiaro che il presidente ha fatto capire di voler avere ancora un Napoli competitivo.

Una risposta importante, perché il Napoli ha tenuto i conti in ordine, abbassando nettamente il tetto ingaggi, ma costruendo una squadra competitiva. Sull’operato Di De Laurentiis è intervenuto anche il giornalista Umberto Chiariello che scrive: “Piuttosto che vagheggiare fondi o sceicchi diamo fiducia a Aurelio De Laurentiis che sta dimostrato con questo mercato di voler rilanciare la sfida della competitività. Sotterriamo tutti l’ascia di guerra, anche gli anti-ADL sono tifosi del Napoli e vogliono gioire della squadra che sta nascendo“. C’è chi come Alessandro Renica è ancora molto critico nei confronti di De Laurentiis e del calciomercato azzurro ed invita alla calma, ma è chiaro che la società sia intervenuto in maniera puntuale.