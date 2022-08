Renica critica aspra al Napoli: “Troppa euforia. Difesa indebolita, Verona inguardabile”

Alessandro Renica critica il Napoli, l’ex giocatore riflette sull’entusiasmo dei tifosi dopo la vittoria di Verona. Renica non vede un Napoli subito competitivo, invita ad avere pazienza e lo fa con un lungo messaggio su facebook che smorza i toni entusiastici di queste ore. Gli arri di Ndombele, Raspadori, Simeone, Olivera, Kvaratskhelia e Kim fanno sognare i tifosi, ma Renica ci va con i piedi di piombo ed anzi, è convinto che il nuovo gruppo non sia alla pari con quello vecchio.

Renica: il post sul Napoli

Ecco quanto ha scritto l’ex giocatore azzurro: “Pensare che il Napoli sia diventato di nuovo competitivo come con il gruppo del ciclo precedente lo trovo prematuro e fuorviante il tutto dopo la vittoria con il Verona che una squadra in questo momento inguardabile (Bari e Napoli 9 goal subiti in 2 partita) altri test diranno del valore di questa rosa e crescita eventuale, troppo euforia eccessiva e prematura, non vorrei che alle prima difficoltà non vi sia poi troppo scetticismo sempre da quelli che oggi si esaltano troppo facilmente a mio avviso in anticipo rispetto a test più provanti e veritieri, il Napoli e all’inizio di un nuovo ciclo avrà bisogna di tempo e calma ma vi sarà tutta questa pazienza? In difesa per esempio ti sei indebolito a mio avviso e qui potresti pagarne dazio durante la stagione ,negli altri reparti sei competitivo ma basterà? Vedremo lo capiremo vedendo le partite e non giudicando adesso è troppo in anticipo, si deve aspettare già con il Monza sono attese riconferme per capire e verificare la forza di questo gruppo ,che dopo gli ultimi acquisti a mio avviso ritorna in seconda fascia…Forza Napoli“.