Iezzo: “Meret tecnicamente migliore di Navas”

Gennaro Iezzo ex portiere del Napoli è intervenuto a Radio Goal per parlare dell’operazione Navas e Meret. L’ex numero uno azzurro sul possibile arrivo di Navas dal Psg ha detto: “Credo che ogni operazione di mercato debba passa per il consiglio di Spalletti. Anche se prendi un calciatore come Ndombele devi chiedere prima l’approvazione del tuo allenatore“.

Poi su Meret ha aggiunto: “Oramai lo dico da tempo e sono quasi stufo di ribadirlo: Meret può assolutamente giocare nel Napoli e non capisco perché darlo via per poi sostituirlo. Anzi, io credo che tecnicamente Meret abbia qualcosa in più di Navas, la differenza la fa l’esperienza dei due calciatori. Navas è bravo con i piedi, più bravo di Meret ma non si può dire che il portiere friulano sia scarso. Anzi, fa dei buoni cambi di gioco, ma non la continuità giusta“. Navas resta comunque il portiere indicato da Spalletti per coprire il ruolo di titolare, il tecnico toscano avrebbe tenuto volentieri Ospina, che però ha preferito andare a giocare altrove, magari con un ingaggio superiore a quello proposto dal Napoli. Ora il club azzurro sta provando ad affondare il colpo per Navas, anche perché la fiducia in Meret non sembra essere al massimo, almeno da parte di Spalletti.