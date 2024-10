Perché McTominay è stato scaricato così facilmente dallo United: una fortuna per il Napoli

McTominay incanta al Napoli: un colpo da maestro che lo United rimpiange

Negli ultimi giorni del mercato estivo, il Napoli ha messo a segno uno dei colpi più significativi della Serie A: l’arrivo di Scott McTominay. Il centrocampista scozzese, il primo della storia del club partenopeo, sta facendo la differenza e in molti si chiedono perché il Manchester United abbia deciso di lasciarlo andare.

Uno splendido inizio per McTominay in azzurro

Scott McTominay non dimenticherà mai il suo primo gol in Serie A: lo ha segnato appena 26 secondi dopo l’inizio della partita contro il Como, un momento che ha fatto esultare tutto il Maradona. Quello è stato solo il primo, seguito da un’altra rete contro il Palermo in Coppa Italia. Ma i gol sono solo una parte del suo contributo. In Inghilterra lo chiamano “box to box”, un centrocampista capace di coprire ogni zona del campo. E in questo suo modo di giocare si vede tutto l’impegno e la qualità che ha portato al Napoli. Conte ha apprezzato talmente tanto le sue capacità da cambiare modulo per far spazio al talento dello scozzese, che sembra divertirsi tantissimo a Napoli.

La trattativa del Napoli: un colpo a sorpresa

Il Napoli ha agito con grande astuzia e determinazione per portare McTominay in Italia. La trattativa è stata condotta in sordina, senza clamore, e quando il momento è stato giusto, Manna ha piazzato l’affondo finale, con il benestare di Antonio Conte che conosceva bene il valore del centrocampista. A fine agosto, il trasferimento si è concretizzato per 25 milioni di euro, e McTominay ha scelto il Napoli, scartando altre offerte, come quelle di Tottenham e Fulham. Una scelta che, col senno di poi, sembra davvero vincente sia per il club che per il giocatore.

Perché il Manchester United ha ceduto McTominay?

La decisione del Manchester United di cedere McTominay continua a destare curiosità sia in Italia che in Inghilterra. In molti si chiedono come i Red Devils abbiano potuto privarsi così facilmente di un giocatore di questo calibro. Secondo quanto dichiarato da Erik ten Hag, l’allenatore dello United, non era sua intenzione lasciarlo partire. “Era importante per la nostra squadra,” ha detto ten Hag, “ma sono le regole.”

Ma quali regole? Il Manchester United ha dovuto fare delle scelte economiche. McTominay, cresciuto nell’Academy del club, rappresentava un’opportunità per monetizzare con un guadagno netto, soprattutto considerando il contratto in scadenza nel 2025 e le richieste di aumento dell’ingaggio del giocatore. Lo United ha deciso di accettare l’offerta del Napoli, rinunciando così a un elemento importante, forse troppo in fretta.

La fortuna del Napoli: una scelta vincente

Per il Napoli, invece, l’arrivo di McTominay rappresenta un colpo vincente. Con il suo talento, la sua duttilità e la sua grinta, lo scozzese è già diventato uno dei protagonisti del centrocampo azzurro. L’intuizione di portare McTominay a Napoli si sta rivelando una mossa strategica perfetta, capace di rafforzare una squadra che punta in alto, con Conte a guidare una rosa sempre più completa.

Gli azzurri hanno visto un’opportunità e l’hanno colta, mentre il Manchester United potrebbe presto rimpiangere questa decisione. Napoli ha saputo valorizzare un talento che altri hanno sottovalutato, confermando l’ambizione del club di continuare a competere al vertice.