Napoli, Manna non molla Ebimbe e Tchatchoua: Le ultimissime di mercato

Il direttore sportivo Manna al lavoro per gennaio

Il Napoli non smette di pensare al futuro e sta già programmando le prossime mosse di mercato. Nonostante l’attuale priorità sia il campo, il direttore sportivo Manna è attivo per rinforzare la rosa in vista della sessione di gennaio. Uno dei reparti che potrebbe necessitare di un innesto è la fascia destra in difesa, e il Napoli sta monitorando due nomi interessanti: Junior Ebimbe e Tchatchoua.

Ebimbe resta nel mirino del Napoli

Junior Ebimbe, esterno dell’Eintracht Francoforte, era già stato considerato dal Napoli in estate. L’operazione non è andata in porto a causa di condizioni non favorevoli, ma il giocatore rimane un profilo che interessa molto. Manna e la dirigenza azzurra potrebbero ritornare su di lui a gennaio, soprattutto per garantire a Conte una valida alternativa sulla corsia destra.

Occhi puntati su Tchatchoua del Verona

L’altro nome sulla lista del Napoli è Tchatchoua, giovane laterale che si sta mettendo in luce con la maglia del Verona. Le sue prestazioni hanno catturato l’attenzione dei dirigenti partenopei, che lo stanno seguendo con interesse. La crescita del giocatore negli ultimi mesi lo rende un’opzione valida per rinforzare una delle zone del campo che necessitano maggior attenzione.

Il Napoli non smette di guardare avanti

Il Napoli vuole mantenere il passo in campionato e confermare la sua competitività, e per farlo deve farsi trovare pronto anche sul mercato. Manna è al lavoro per assicurare a Conte una rosa sempre più completa e competitiva. La fascia destra resta un ruolo su cui lavorare, e il club azzurro non intende farsi sfuggire le opportunità per migliorare ulteriormente.