McTominay e Gilmour, “Napoli o niente”: il retroscena sulla loro voglia d’azzurro

McTominay rifiuta altre destinazioni, Gilmour chiama De Laurentiis. I due scozzesi determinati a giocare nel Napoli di Conte

Scott McTominay e Billy Gilmour hanno dimostrato una determinazione ferrea nel voler vestire la maglia del Napoli. Il Corriere dello Sport svela i retroscena di due trattative caratterizzate dalla forte volontà dei giocatori di approdare all’ombra del Vesuvio.

Il quotidiano riporta un episodio significativo su McTominay:

“McT, per dirne un’altra, ha parlato chiaro con il ds Manna spiegandogli che non avrebbe accettato altre destinazioni: parola d’onore, fatto.”

Ancora più sorprendente il caso di Gilmour:

“Gilmour, ultimo acquisto della lista sbarcato a Napoli poche ore prima della partita con il Parma, è stato al centro di un tale tira e molla tra club, che a un certo punto pare che abbia addirittura alzato il telefono per parlare con i piani alti azzurri. Dicono, raccontano, con De Laurentiis in persona: un modo per confermargli la sua tremenda voglia d’azzurro”.

La voglia di giocare per il Napoli e per Antonio Conte è stata il filo conduttore di entrambe le trattative. Il Corriere dello Sport sottolinea:

“Una cosa ha accomunato i due centrocampisti: la voglia di giocare per il Napoli, con Antonio Conte. E non è mica retorica, una di quelle storie che si raccontano per alzare il livello di gradimento, ma la pura verità.”

Ora i tifosi del Napoli non vedono l’ora di vedere all’opera i due centrocampisti scozzesi. Con una determinazione del genere, McTominay e Gilmour potrebbero diventare presto i nuovi beniamini del Maradona.