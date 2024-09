Osimhen segna in nazionale, Brachino punzecchia Criscitiello: “De Laurentiis brinda”

Scambio di battute tra Brachino e Criscitiello su Osimhen e De Laurentiis. Il direttore di SportItalia aveva ironizzato in diretta tv.

La mancata cessione di Victor Osimhen continua a far discutere, generando un botta e risposta tra giornalisti che vede protagonisti Michele Criscitiello e Claudio Brachino.

Tutto è iniziato quando Criscitiello, direttore di SportItalia, aveva commentato ironicamente l’ultimo giorno di mercato:

“Brindiamo ad Aurelio De Laurentiis perché pagherà un milione di euro al mese Osimhen per lasciarlo in tribuna”.

La battuta aveva scatenato le reazioni dei tifosi del Napoli, ma la risposta più piccante è arrivata dal collega Brachino durante “SportItalia Calciomercato”:

“Hai visto il gol che ha realizzato Victor Osimhen con la sua Nigeria? L’attaccante è entrato nella ripresa e dopo sei minuti è andato a segno. Mi sa che Aurelio De Laurentiis ha fatto un bel brindisi”.

Lo scambio di battute sottolinea come la questione Osimhen rimanga un tema caldo. Il Napoli di De Laurentiis punta ora a una grande stagione del nigeriano per poterlo eventualmente cedere la prossima estate a cifre consone, senza svalutarlo.

Mentre i giornalisti dibattono, i tifosi azzurri sperano che Osimhen continui a segnare come in nazionale. E chissà che alla fine non sia proprio De Laurentiis a brindare per davvero, magari per un altro scudetto?