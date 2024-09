Napoli, caso Anguissa: l’ex agente reclama commissioni sul rinnovo

l’ex agente di Anguissa reclama commissioni sul rinnovo. lavvocato Grassani nega ogni coinvolgimento della SSC Napoli.

Il Napoli si trova al centro di una controversia con Alessandro Pettine, ex agente di Frank Zambo Anguissa. L’ex procuratore ha avanzato una richiesta di pagamento relativa al rinnovo del centrocampista camerunense, ma il club azzurro respinge fermamente ogni pretesa.

L’avvocato Mattia Grassani, intervenuto su CRC, ha chiarito la posizione del Napoli:

“Pendono da mesi più controversie all’arma bianca con Alessandro Pettine, ex procuratore di Anguissa, che lo accompagnò alla firma del primo contratto del Napoli. Al momento in cui Anguissa rinnovò, il Napoli si avvalse di un altro agente: Alessandro Pettine a quella trattativa non partecipò e non diede alcun contributo.”

Grassani ha poi aggiunto:

“Dopo mesi è arrivata una richiesta di pagamento molto ingente da parte di questo signore, che a nostro modo di vedere, in maniera arbitraria, illegittima ed infondata, rivendica procure e compensi per un’attività che ha svolto un altro procuratore per conto del Napoli al momento del rinnovo di contratto di Anguissa. Tanto è vero che il Napoli ha regolarmente retribuito questo nuovo agente.”

La situazione si complica considerando che dai bilanci FIGC risultano due transazioni riguardanti Anguissa, con Cedric Nana della Sas Sport Consulting Agency come legale rappresentante, effettuate il 4 novembre e il 1° dicembre 2022.

De Laurentiis non si fa intimidire e resta determinato a difendere la propria posizione.