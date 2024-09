Lukaku-McTominay: amici dallo United al Napoli per spezzare un tabù

Lukaku-McTominay ex compagni del Manchester United si ritrovano nel Napoli di Conte. Ora hanno l’occasione per spezzare un tabù.

Romelu Lukaku e Scott McTominay, vecchi amici dai tempi del Manchester United, si ritrovano a Napoli sotto la guida di Antonio Conte. Un’amicizia nata nel 2017 che ora si rinnova in maglia azzurra, con un obiettivo comune da raggiungere.

Il Corriere dello Sport rivela un curioso dettaglio sulla loro storia:

“McTominay e Lukaku, insieme, hanno giocato 38 partite: 27 vittorie, 4 pareggi e 7 sconfitte in tutte le competizioni. Champions compresa. Nessuno dei due ha mai avuto l’occasione di fare un assist per un gol dell’altro, e ciò significa che ora dovranno rimediare con il Napoli.”

Il loro primo allenamento insieme a Castel Volturno segna l’inizio ufficiale di questa nuova avventura. Finora, i due si sono solo incrociati negli spogliatoi del Maradona durante la partita contro il Parma:

“Romelu è entrato nella ripresa e l’ha risolta, mentre Scott ha soltanto partecipato alla presentazione dei nuovi acquisti prima del fischio d’inizio e poi s’è messo a fare il tifo con Gilmour in tribuna.”

Conte avrà il compito di far brillare questa coppia, sperando che l’intesa mostrata allo United si trasformi in gol e assist per il Napoli.