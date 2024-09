McTominay e Gilmour, rientro lampo a Napoli: pronti per Conte

Scott McTominay e Billy Gilmour atterrati all’alba con volo privato da Lisbona, sfidando il temporale. 3 gol in due in Nations League.

Notte movimentata per il Napoli: Scott McTominay e Billy Gilmour sono rientrati all’alba con un volo privato da Lisbona, sfidando persino il maltempo che imperversava su Capodichino.

I due centrocampisti scozzesi, reduci dall’impegno con la nazionale contro il Portogallo, non hanno perso tempo. Appena terminata la partita, via verso Napoli per mettersi a disposizione di Conte in vista del match contro il Cagliari.

Un rientro che sa di dedizione e voglia di fare, con McTominay e Gilmour che portano in dote tre gol segnati nelle ultime uscite di Nations League. Numeri che fanno sorridere Conte, soprattutto quelli di McTominay: 10 reti nelle ultime 17 presenze con la Scozia.

Il Napoli si prepara così ad accogliere un centrocampo rinnovato e carico. L’ex Chelsea (via Brighton) Gilmour e l’ex Manchester United McTominay sembrano pronti a dare nuova linfa alla mediana azzurra.

Ora la palla passa a Conte, il tecnico pronto a sfruttare l’entusiasmo dei suoi nuovi acquisti. La sfida con il Cagliari potrebbe dare le prime risposte.