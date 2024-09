Maltempo Napoli, albero crolla al Vomero: paura in via Bernini

Il maltempo non risparima Napoli, al vomero un grosso albero crolla in via Bernini a causa di un incidente con un SUV.

Momenti di paura questa mattina al Vomero, quartiere collinare di Napoli. In via Bernini, una delle strade più trafficate della zona, un grosso albero è crollato bloccando completamente la circolazione.

Albero crolla al Vomero

L’incidente è avvenuto quando un SUV ha urtato la pianta, causandone la caduta. Fortunatamente, nonostante la gravità dell’accaduto, non si registrano feriti.

I vigili del fuoco sono intervenuti prontamente e stanno lavorando per rimuovere l’albero caduto, che occupa l’intero incrocio. Le operazioni di taglio e sgombero sono ancora in corso.

Per gestire l’emergenza, le autorità hanno deviato il traffico su via Solimena, creando inevitabili disagi alla viabilità dell’intera area.

Non è ancora chiaro se il maltempo che sta interessando Napoli da questa mattina abbia contribuito all’incidente. Le indagini sono in corso per determinare l’esatta dinamica dell’accaduto.