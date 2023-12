McKennie: “Dovevamo prenderci la rivincita da quel 5-1 a Napoli”

Il centrocampista texano, Weston McKennie, analizza la vittoria della Juventus contro il Napoli e il suo percorso di riscatto.

Nel dopo gara contro il Napoli, Weston McKennie ha commentato il trionfo della Juventus ai microfoni di Rai Sport. La vittoria, che ha un sapore particolare dopo la sconfitta per 5-1 della scorsa stagione, è stata caratterizzata da uno spirito di rivincita dichiarato dal giocatore.

“Danilo ci ha parlato prima della gara e ci ha detto di affrontare questa gara con uno spirito di rivincita dopo la sconfitta dello scorso anno. Dovevamo dimostrare che siamo una squadra contro la quale il Napoli non può fare quello che vuole come è successo nella passata stagione. Ci abbiamo messo qualcosa di più, abbiamo lottato e siamo soddisfatti di questa vittoria”, ha spiegato McKennie.

La partita non rappresenta solo la rivincita della squadra contro gli azzurri, ma segna anche il riscatto personale del centrocampista statunitense. Dopo essere rientrato a Torino dalla parentesi al Leeds della scorsa stagione, sembrava destinato a lasciare nuovamente la squadra durante l’estate. Tuttavia, rimasto per mancanza di offerte più che per convinzioni, McKennie ha ribaltato la narrazione.

In questa stagione, il texano ha giocato da titolare in ben 13 partite di campionato, scendendo in campo in tutte e 15 le giornate sin qui disputate dalla squadra di Allegri.