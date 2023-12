Ziliani: “Orsato? Una sfilza di errori! Ennesimo attacco di cecità”

L’ex giornalista di Mediaset, Paolo Ziliani, si è scagliato contro la direzione dell’arbitro Orsato riguardo la sfida di ieri sera tra Juventus e Napoli.

Nel dopo-partita della vittoria della Juventus contro il Napoli, l’ex giornalista sportivo di Mediaset, Paolo Ziliani, ha espresso forti critiche nei confronti dell’arbitro Orsato e ha sollevato questioni sulle decisioni di gioco.

Ziliani ha iniziato commentando le critiche al Napoli di Mazzarri, difendendo l’evoluzione della squadra con Garcia e sottolineando l’importanza di Spalletti come vero top player della squadra-scudetto.

“Le critiche al Napoli di Mazzarri sono ingiuste: con Garcia era un catorcio, oggi è una cosa seria. Se non si capisce che il vero top player della squadra-scudetto non era né Osimhen né Kvaratskhelia, ma Spalletti, si andrà avanti a processare oggi un giocatore e domani un altro senza alcun senso logico. Sul Napoli sconfitto 1-0 in casa della Juventus io, che non sono tifoso del Napoli, la penso così”.

Riguardo alla partita, ha affermato di ritenere che il Napoli abbia giocato meglio della Juventus, ma ha puntato il dito accusatore su Kvaratskhelia come responsabile principale della sconfitta, nonostante il buon gioco di Rrahman

“Penso innanzitutto che la squadra di Mazzarri abbia giocato meglio della Juventus, ma questo potrebbe non contare: succede praticamente a tutti. Penso che sì, Rrahmani abbia certamente dormito sul gol segnato di testa da Gatti ma se un primo responsabile si vuole trovare, per la sconfitta, questa volta vada individuato in Kvaratskhelia”

L’arbitraggio di Orsato in Juventus-Napoli: le critiche di Paolo Ziliani

Il giornalista ha poi affrontato la questione dell’arbitraggio di Orsato, mettendo in dubbio la sua conoscenza del regolamento. Ha menzionato il caso precedente di Abraham e ha sollevato dubbi sul fuorigioco di Di Lorenzo, sottolineando anche un presunto rigore su Kvaratskhelia. Ziliani ha ironicamente citato la leggenda secondo cui Orsato sarebbe un fenomeno, ma ha sottolineato gli errori che l’arbitro avrebbe accumulato negli ultimi anni, esprimendo dubbi sulla sua competenza.

“Ma Orsato conosce il regolamento? Dopo il caso Abraham, ecco la topica sul fuorigioco di Di Lorenzo (e lo sapete? C’era un rigore su Kvara). La leggenda narra che l’arbitro della sezione di Schio sia un fenomeno, ma la sfilza di errori (?) che ha collezionato in questi ultimi anni, da matita blu e tutti in un’unica direzione, dimostra il contrario. Ieri l’ennesimo granchio e l’ennesimo attacco di cecità”.

In conclusione, Ziliani ha definito l’arbitraggio di Orsato come “ennesimo attacco di cecità”, enfatizzando la serie di presunti errori che, secondo lui, l’arbitro avrebbe commesso nella partita all’Allianz Stadium.