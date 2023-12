Da Torino critiche a Osimhen: “Gesto poco umile. Non ha digerito il ko di ieri sera”

Critiche a Victor Osimhen dopo il match contro la Juventus. La causa? Il gesto polemico e provocatorio nei confronti dei tifosi bianconeri.

Nel big match di ieri sera contro la Juventus, Victor Osimhen, attaccante del Napoli, è stato oggetto di critiche da parte dei tifosi bianconeri. Nonostante il centravanti nigeriano abbia segnato un gol personale annullato per fuorigioco, è stato il suo gesto post-partita a suscitare polemiche.

Dopo la fine della gara, Osimhen ha rivolto ai tifosi juventini il segno del ‘5-1’, chiaramente riferendosi al risultato con cui il Napoli ha sconfitto la Juventus nella scorsa stagione. TuttoJuve, portale di riferimento per i sostenitori del club piemontese, ha criticato aspramente questo comportamento: “Victor Osimhen, centravanti nigeriano del Napoli, sembra non aver digerito la sconfitta della sua squadra contro la Juventus ieri sera. Durante la partita, è stato immortalato nel gesto dell’1-5 subito dai bianconeri al Maradona nella passata stagione. Un gesto poco appropriato, poiché nello sport, così come nella vita, non bisognerebbe vivere di ricordi”, si legge su tuttojuve.com.