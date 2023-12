Chiariello: “Questo Napoli ha un problema di gambe, alla distanza non regge”

Il giornalista Umberto Chiariello si è soffermato sulla sconfitta del Napoli per mano della Juventus nell’anticipo della 15esima giornata di Serie A.

Nel corso dell’ultima trasmissione di ‘Campania Sport’ su Canale 21, l’editoriale del giornalista Umberto Chiariello ha puntato i riflettori sulla recente sconfitta del Napoli contro la Juventus.

Chiariello ha sottolineato la terza sconfitta consecutiva del Napoli, evidenziando che su tre scontri di vertice, la squadra ha ottenuto solo un punto. Con un’analisi critica delle prestazioni della squadra, il giornalista ha evidenziato la problematica difensiva e il problema fisico delle gambe che emerge soprattutto nei secondi tempi delle partite.

“Terza sconfitta consecutiva, un punto su tre scontri di vertice. Se guardiamo le 8 sorelle di vertice, il Napoli ne ha perse 4 su 6, poi un pareggio e una vittoria a Bergamo, una luce di questo avvio di stagione. Numeri terrificanti se consideriamo 5 sconfitte in casa su 9 partite, il Napoli che non riesce e a tenere la porta imbattuta. La difesa è sconfortante ancora una volta. A Mazzarri non si può imputare niente, è arrivato in un momento complicatissimo. Doveva essere chiamato dopo la Fiorentina e consentirgli di fare risultati in un ciclo abbordabile, non come questo terrificante che ha avuto e che non faceva presagire nulla di buono. Una cosa però bisogna dirla, il Napoli ha un problema enorme che non ci fa pensare ad una guarigione immediata: il Napoli ha un problema di gambe, alla distanza non regge. A Bergamo, Madrid e con l’Inter si sono visti secondi tempi preoccupanti. Oggi il Napoli cosa ha prodotto oggi nel secondo tempo, oltre al gol annullato giustamente per fuorigioco a Osimhen? Nulla! Siamo quindi ad una prova provata. Questa squadra ha bisogno di rimettersi sulle gambe”.