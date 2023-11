Mazzarri è il nuovo allenatore del Napoli, ma non ci sarà presentazione

Walter Mazzarri è il nuovo tecnico del Napoli al posto dell’esonerato Garcia, ma non terrà nessuna conferenza stampa di presentazione.

Notizie calcio Napoli – Dopo l’esonero di Rudi Garcia, il Napoli ha ufficializzato Walter Mazzarri come nuovo allenatore. Il tecnico toscano torna sulla panchina azzurra a 10 anni di distanza dalla sua precedente esperienza.

Secondo quanto riferito da Carlo Alvino, però, Mazzarri non terrà nessuna conferenza stampa di presentazione in questi giorni. Il mister parlerà direttamente alla vigilia della prossima gara di campionato contro l’Atalanta.

“Salvatore Aronica non farà parte dello staff di Walter Mazzarri, per il nuovo tecnico azzurro non è prevista conferenza stampa di presentazione… forse solo perché lo conosciamo e lo stimiamo in tanti”

Mazzarri ha firmato un contratto fino a giugno 2024, senza opzioni, e percepirà circa 900mila euro. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, nell’accordo c’è un clausola di rinnovo in caso di conquista dello scudetto.

Smentita quindi l’indiscrezione che voleva Salvatore Aronica nel suo staff: l’ex difensore non farà parte dell’organico del nuovo tecnico. Mazzarri lavorerà da subito a Castel Volturno per preparare la delicata sfida contro la squadra di Gasperini.

Insomma nessuna presentazione ufficiale, ma solo voglia di rimettersi subito al lavoro per risollevare il Napoli dopo un avvio di stagione deludente. Vi terremo aggiornati su tutte le novità dell’era Mazzarri 2.0.

