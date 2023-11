Retroscena Napoli: Mazzarri ha detto Sì Senza Avvocati: “Dei soldi, non gliene importa nulla”.

Walter Mazzarri è diventato nuovamente l’allenatore del Napoli, accettando un contratto di sette mesi senza l’intervento dei suoi avvocati.

Notizie calcio Napoli – Con un colpo di scena che ha animato il calciomercato italiano, Walter Mazzarri è stato annunciato come il nuovo allenatore del Napoli. Questa decisione, come riportato da Il Mattino, segna un ritorno significativo per Mazzarri, già ben conosciuto e amato dalla città.

Il Ritorno di Mazzarri a Napoli



Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha realizzato quasi all’alba che Igor Tudor non era l’uomo adatto per guidare la squadra. In una svolta degli eventi, Mazzarri è stato convocato d’urgenza negli uffici della Filmauro a Roma. Questa chiamata è seguita a una serie di telefonate lunedì, in cui l’amministratore delegato Chiavelli aveva suggerito a Mazzarri di tenersi pronto nel caso la trattativa con Tudor non andasse a buon fine.

Un Contratto Unico

Ciò che rende unica questa nomina è l’approccio di Mazzarri: è giunto alla firma del contratto senza la presenza dei suoi legali, accettando un accordo di sette mesi per poco più di un milione di euro, più bonus. Questa mossa dimostra la sua dedizione e il suo desiderio di concentrarsi sul calcio piuttosto che sulle questioni finanziarie.

La Sfida di Mazzarri



Mazzarri si trova di fronte a una sfida imponente. Il Napoli, attualmente quarto in Serie A e a 10 punti di distanza dalla capolista Inter, è a un bivio cruciale della stagione. La squadra deve non solo consolidare la sua posizione in campionato, ma anche assicurarsi la qualificazione agli ottavi di Champions League.

Mazzarri ha ufficialmente firmato ieri pomeriggio e si è immediatamente diretto a Napoli. Oggi alle 14:30 dirigerà il suo primo allenamento a Castel Volturno. La sua presentazione ufficiale avverrà in seguito, ma la sua fama lo precede, essendo già una figura amata e rispettata nella città.

Mazzarri si trova di fronte a una sfida imponente. Il Napoli, attualmente quarto in Serie A e a 10 punti di distanza dalla capolista Inter, è a un bivio cruciale della stagione. La squadra deve non solo consolidare la sua posizione in campionato, ma anche assicurarsi la qualificazione agli ottavi di Champions League.

Con un calendario fitto di impegni, tra cui partite contro Atalanta, Real Madrid, Inter, Juventus e Sporting Braga, Mazzarri dovrà lavorare sodo per rinvigorire la squadra e mantenere vive le speranze di successo.