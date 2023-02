Mauro esulta: “Con la Lazio è grande Juve”, Sabatini: “Passo avanti sul gioco”

La Juventus si qualifica alle semifinali di Coppa Italia battendo la Lazio all’Allianz Stadium grazie al gol del difensore Bremer.

È bastata la vittoria della Juve in Coppa Italia per far ritornare di nuovo ad esaltare i bianconeri. A Canale 5 si parla di nuovo di Juve che vince col ‘corto muso’.

Massimo Mauro sulla vittoria della Juventus dice: “È tornata sicuramente una squadra solida, quella delle otto vittorie consecutive. Una squadra che esi è compattata ed ha trovato una grande vittoria“.

Anche Sandro Sabatini parla della Juve in Coppa Italia e dice: “I bianconeri reagiscono dopo la brutta figura con il Monza. La Juve ha fatto dei passi avanti, ed ha fatto vedere a tratti anche un buon gioco“.

Coppa Italia: il quadro delle semifinali

Con la vittoria della Juve si completa il quadro delle semifinali che si giocheranno ad Aprile in sfide di andata e ritorno.

Durante le semifinali di Coppa Italia si affronteranno Juve-Inter e Fiorentina-Cremonese.