Careca esalta Osimhen: “Che gol Pelé sarebbe sarebbe felice”.

Antonio Careca ex attaccante del Napoli parla di Victor Osimhen e del gol messo a segno contro la Roma durante il match di Serie A.

Eccola le dichiarazioni di Cereca “Osimhen ha fatto proprio un gol alla Pelè. Peraltro ha corso almeno 20 km e ha una grande volontà. Magari mostra un po’ di difficoltà tecniche ma è sempre concentrato sul gioco. Giocatore molto volenteroso, contro la Roma ha fatto una grandissima partita” ha commentato Antonio Careca durante la trasmissione Legends ci vediamo a Napoli prodotta da Nexting in onda su Napflix (116) e Canale 8.

Poi Careca ha aggiunto: “Su Simeone dico che è entrato in una gara con un’atmosfera pesante, ha toccato una palla e ha deciso la partita. Il Napoli ha anche la panchina che entra e fa la differenza, lo ha dimostrato contro la Roma. Un po’ di difficoltà all’inizio, hai sbagliato tanto, c’è stata sofferenza. Mourinho è stato intelligente con il pressing, poi il Napoli si è aggiustato. Il pareggio non sarebbe stato un buon risulta to per il Napoli, ha avuto tante occasioni per chiuderla. Mourinho dice che la Roma meritava di vincere? Non so che partita abbia visto. Anguissa? E’ è un giocatore importante ma a volte sparisce. Kvaratskhelia? Il Napoli gioca molto su di lui ma contro la Roma ha giocato più sulla destra. Calo di rendimento? Non vedo malafede per le voci di mercato”.

Il nigeriano ha effettivamente segnato un gol favoloso, stop di petto, poi di coscia e tiro al volo con una forza incredibile che non ha lasciato alcuno scampo a Rui Patrico. Quello con la Roma è stato il 14simo gol stagionale di Osimhen, 11 nelle ultime 10 giornate. Un ruolino di marcia da urlo per l’attaccante del Napoli che ha saltato anche 7 partite a casa di un infortunio.