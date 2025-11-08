Maurizio Sarri non ci crede: L’HA RICHIAMATO LA JUVE | Corsa contro il tempo per la firma del contratto
Sarri è rimasto sbigottito dopo quanto accaduto. Adesso la Juventus è pronta a riaccogliere chi aveva già lavorato in bianconero.
Maurizio Sarri sarebbe rimasto sorpreso da una telefonata inaspettata proveniente da Torino. Un contatto che avrebbe riacceso vecchi legami e aperto scenari che nessuno si sarebbe aspettato a questo punto della stagione. Dopo mesi di silenzio, la Juventus avrebbe deciso di muoversi con decisione.
Tutto sarebbe partito da un colloquio diretto tra l’area dirigenziale bianconera e un ex membro dello staff di Sarri. Un dialogo rapido, ma denso di significati, che avrebbe posto le basi per un ritorno immediato. La società ha valutato ogni dettaglio contrattuale, consapevole che il tempo stringe e che la prossima gara incombe.
Sarri, pur non essendo direttamente coinvolto, avrebbe accolto la notizia con un misto di stupore e orgoglio. Da sempre legato a certi collaboratori, il tecnico toscano conosce bene l’importanza di figure di fiducia all’interno di uno staff di alto livello. Il suo nome, inevitabilmente, è tornato a circolare.
La Juventus si è mossa con cautela ma decisione. I contatti sono stati intensificati, e le parti alla fine hanno trovato un’intesa definitiva. L’obiettivo è garantire la presenza del nuovo collaboratore, in modo da favorire un inserimento più che rapido nello staff tecnico.
Affare fatto
La trattativa, alla fine, si è chiusa con successo. Dopo ore di colloqui e scambi frenetici di documenti, l’accordo è stato formalizzato. Tutto è avvenuto in gran silenzio, lontano dai riflettori, ma con la massima determinazione da entrambe le parti. Il ritorno a Torino è già realtà: l’ex collaboratore di Sarri ha firmato e si è immediatamente rimesso al lavoro con lo staff bianconero.
In casa Juventus si respira aria di soddisfazione. L’arrivo è stato accolto con entusiasmo e curiosità, come un segnale di continuità e di ritorno a una certa idea di calcio. Il club punta sulla sua esperienza e sulla conoscenza dell’ambiente per dare nuovo slancio alla squadra. Un ritorno che sa di fiducia e di pragmatismo.
Il ritorno
Nello specifico Giovanni Martusciello è tornato alla Juventus, segnando l’inizio della sua seconda esperienza in bianconero. L’allenatore, avvistato alla Continassa, entra a far parte dello staff tecnico guidato da Luciano Spalletti, portando con sé grande esperienza e conoscenza dell’ambiente come riportato da juventusnews24.com. Dopo l’esperienza come vice di Maurizio Sarri nella stagione 2019/2020, Martusciello ritrova la Vecchia Signora con un ruolo diverso, ma con la stessa determinazione.
L’arrivo di Martusciello conferma la volontà di Spalletti di affidarsi a collaboratori di fiducia per dare solidità al suo progetto. I due tecnici condividono un lungo passato professionale, consolidato da esperienze comuni all’Inter e al Napoli, culminate con la conquista dello Scudetto.