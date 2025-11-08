8 Novembre 2025

Maurizio Sarri non ci crede: L’HA RICHIAMATO LA JUVE | Corsa contro il tempo per la firma del contratto

Lorenzo Gulotta 8 Novembre 2025
Sarri (lapresse) - napolipiu

Sarri (lapresse) - napolipiu

Sarri è rimasto sbigottito dopo quanto accaduto. Adesso la Juventus è pronta a riaccogliere chi aveva già lavorato in bianconero.

Maurizio Sarri sarebbe rimasto sorpreso da una telefonata inaspettata proveniente da Torino. Un contatto che avrebbe riacceso vecchi legami e aperto scenari che nessuno si sarebbe aspettato a questo punto della stagione. Dopo mesi di silenzio, la Juventus avrebbe deciso di muoversi con decisione.

Tutto sarebbe partito da un colloquio diretto tra l’area dirigenziale bianconera e un ex membro dello staff di Sarri. Un dialogo rapido, ma denso di significati, che avrebbe posto le basi per un ritorno immediato. La società ha valutato ogni dettaglio contrattuale, consapevole che il tempo stringe e che la prossima gara incombe.

Sarri, pur non essendo direttamente coinvolto, avrebbe accolto la notizia con un misto di stupore e orgoglio. Da sempre legato a certi collaboratori, il tecnico toscano conosce bene l’importanza di figure di fiducia all’interno di uno staff di alto livello. Il suo nome, inevitabilmente, è tornato a circolare.

La Juventus si è mossa con cautela ma decisione. I contatti sono stati intensificati, e le parti alla fine hanno trovato un’intesa definitiva. L’obiettivo è garantire la presenza del nuovo collaboratore, in modo da favorire un inserimento più che rapido nello staff tecnico.

Affare fatto

La trattativa, alla fine, si è chiusa con successo. Dopo ore di colloqui e scambi frenetici di documenti, l’accordo è stato formalizzato. Tutto è avvenuto in gran silenzio, lontano dai riflettori, ma con la massima determinazione da entrambe le parti. Il ritorno a Torino è già realtà: l’ex collaboratore di Sarri ha firmato e si è immediatamente rimesso al lavoro con lo staff bianconero.

In casa Juventus si respira aria di soddisfazione. L’arrivo è stato accolto con entusiasmo e curiosità, come un segnale di continuità e di ritorno a una certa idea di calcio. Il club punta sulla sua esperienza e sulla conoscenza dell’ambiente per dare nuovo slancio alla squadra. Un ritorno che sa di fiducia e di pragmatismo.

Maurizio Sarri (lapresse) - napolipiu
Maurizio Sarri (lapresse) – napolipiu

Il ritorno

Nello specifico Giovanni Martusciello è tornato alla Juventus, segnando l’inizio della sua seconda esperienza in bianconero. L’allenatore, avvistato alla Continassa, entra a far parte dello staff tecnico guidato da Luciano Spalletti, portando con sé grande esperienza e conoscenza dell’ambiente come riportato da juventusnews24.com. Dopo l’esperienza come vice di Maurizio Sarri nella stagione 2019/2020, Martusciello ritrova la Vecchia Signora con un ruolo diverso, ma con la stessa determinazione.

L’arrivo di Martusciello conferma la volontà di Spalletti di affidarsi a collaboratori di fiducia per dare solidità al suo progetto. I due tecnici condividono un lungo passato professionale, consolidato da esperienze comuni all’Inter e al Napoli, culminate con la conquista dello Scudetto.

Altro

Eljif Elmas (LaPresse) Napolipiu

Conte perde anche Elmas: questa è una maledizione totale | Aveva ragione a sborbottare in conferenza

Marco Fanfani 8 Novembre 2025
Sinner

Jannik Sinner trasportato nel reparto di “Oncologia”: il clima non è dei migliori | La situazione minuto per minuto

Lorenzo Gulotta 8 Novembre 2025
lucca-lapresse-napolipiu

Ciao Lucca, ho trovato la posizione perfetta per te: in tribuna | FINITO IL MATRIMONIO: il mister ha deciso

Marco Fanfani 8 Novembre 2025
Nico Paz

NICO PAZ – MCTOMINAY: il comunicato ufficiale infiamma i tifosi del Napoli | Ratificato il deposito a sorpresa

Marco Fanfani 8 Novembre 2025
Vlahovic-ANSA-Napolipiu.com

Dusan Vlahovic è in lacrime: è morto il mister in campo | Addio al maestro di sempre

Lorenzo Gulotta 8 Novembre 2025
Salernitana infuriata per il ko col Napoli: Candreva protesta sui social per la rete di Rrahman

Ultim’ora: Antonio Candreva convocato in Nazionale | Serviva esperienza lì in mezzo: lui ha detto subito sì

Marco Fanfani 7 Novembre 2025

Ultimissime

Sarri (lapresse) - napolipiu

Maurizio Sarri non ci crede: L’HA RICHIAMATO LA JUVE | Corsa contro il tempo per la firma del contratto

Lorenzo Gulotta 8 Novembre 2025
Eljif Elmas (LaPresse) Napolipiu

Conte perde anche Elmas: questa è una maledizione totale | Aveva ragione a sborbottare in conferenza

Marco Fanfani 8 Novembre 2025
Sinner

Jannik Sinner trasportato nel reparto di “Oncologia”: il clima non è dei migliori | La situazione minuto per minuto

Lorenzo Gulotta 8 Novembre 2025
lucca-lapresse-napolipiu

Ciao Lucca, ho trovato la posizione perfetta per te: in tribuna | FINITO IL MATRIMONIO: il mister ha deciso

Marco Fanfani 8 Novembre 2025
Nico Paz

NICO PAZ – MCTOMINAY: il comunicato ufficiale infiamma i tifosi del Napoli | Ratificato il deposito a sorpresa

Marco Fanfani 8 Novembre 2025