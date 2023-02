Massimo Troisi, 70 anni: Radio Amore Campania lo ricorda con uno speciale

Massimo Troisi il 19 febbraio 2023 avrebbe compiuto 70 anni, Radio Amore Campania ricorda il grande attore con uno speciale.



Massimo Troisi è stato uno dei più grandi attori e registi della storia del cinema italiano. Nato a San Giorgio a Cremano, in provincia di Napoli, il 19 febbraio 1953, avrebbe compiuto 70 anni il prossimo 19 febbraio 2023, se non fosse stato strappato alla vita prematuramente il 4 giugno 1994, all’età di soli 41 anni. La sua scomparsa ha lasciato un vuoto incolmabile nel mondo dello spettacolo e in quello della cultura in generale.

Troisi: dalla smorfia al postino

Nonostante la sua breve carriera, Troisi è stato in grado di creare un patrimonio artistico straordinario, che ha segnato indelebilmente la storia del cinema italiano. Dai suoi primi pezzi di teatro con La Smorfia, in cui recitava al fianco di Lello Arena ed Enzo Decaro, ai suoi film più celebri come “Ricomincio da tre”, “Morto Troisi, viva Troisi!”, “No grazie, il caffè mi rende nervoso”, “Scusate il ritardo”, “F.F.S.S. cioè che mi hai portato a fare sopra a Posillipo se non mi vuoi più bene?” (diretto da Renzo Arbore), “Non ci resta che piangere” con Roberto Benigni, “Hotel Colonial” (diretto da Cinzia TH Torrini), “Le vie del Signore sono finite” e la trilogia con Ettore Scola, ovvero “Splendor”, “Che ora è” e “Il viaggio di Capitan Fracassa”.

Il suo ultimo film da regista risale al 1991, ovvero “Pensavo fosse amore… invece era un calesse”. L’ultimo film in cui ha recitato è stato “Il postino”, diretto da Michael Radford, ma in realtà una pellicola interamente dedicata a Troisi. Il film è stato girato poco prima della sua morte e racconta la storia di un postino innamorato della poetessa cilena Pablo Neruda.

I 70 anni di Massimo Troisi

In occasione del 70° anniversario della nascita di Massimo Troisi, Radio Amore Campania e Radio Amore Napoli dedicheranno un programma speciale al grande attore e regista napoletano. Intitolato “Troisi 70, l’hanno già detto?”, lo speciale sarà condotto da Luca Cirillo e vedrà la partecipazione di Fabio Gentiluomo, attore e ricercatore di materiale legato all’artista, che leggerà passaggi di interviste rare rilasciate da Troisi.

Ogni puntata dello speciale sarà impreziosita dagli editoriali di Marco Ciriello, scrittore e giornalista, e vedrà la partecipazione di numerosi ospiti del mondo dello spettacolo, tra cui : Giancarlo Governi, Massimo Lopez, Anna Pavignano, Angelo Orlando, Enzo Decaro, Anna Carlucci, Toni Malco, Alfredo Cozzolino, Loppa Massimo Bianchi, Tommaso Mandato, Gaetano Amato, Bruno Giordano, Andrea Carnevale, Patrizio Oliva, Stefano Veneruso e Valeria Veneruso, Antonio Romano, Ernesto Cataldo, Francesco Malapena (che ha curato anche la sigla), Ermanno De Simone, Angelo Forgione (autore della grafica), Adriano Pastore, Giuseppe Avolio e Ciro Borrelli.