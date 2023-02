Napoli, battuto il Sassuolo al calcio d’inizio, la foto è già storia

Napoli trionfa sul campo del Sassuolo, la foto che cattura l’istantanea della partita è già diventata storia.

Il calcio è uno sport che appassiona milioni di persone in tutto il mondo. Una passione che coinvolge tifosi, giocatori, allenatori e addetti ai lavori che ogni giorno si dedicano anima e corpo per far sì che le loro squadre si distinguano sul campo da gioco. In particolare, gli ultimi dei del calcio sono uomini che sembrano camminare sulle acque, ondeggiano sospesi nell’aria o, come nuvole, disegnano quegli orizzonti fiabeschi che in un’altra notte stellare Napoli intravede in vicinanza. Il calcio 3.0 dell’ennesima serata meravigliosa d’una squadra spaziale – venti vittorie, due pareggi e una sconfitta – è quell’affresco che riempie gli occhi, grazie alle pennellate d’autore di Khvicha Kvaratskhelia e di Victor Osimhen, nella loro sfacciata eleganza che diviene (pre)potenza, nella sublimazione di quell’Idea che Luciano Spalletti ha spruzzato in una stagione prossima all’apologia.

La partita tra Sassuolo e Napoli è stata la rappresentazione plastica di un football nuovo, moderno e stordente. È stata una proiezione nel futuro che ha avuto quel respiro internazionale che, mentre la Champions League bussa alla calotta cranica, s’avverte possente e delicata allo stesso tempo. In uno stadio che pare il “Maradona” rimontato a Reggio Emilia (ma quanti erano, 10mila?), in una nottata piena di Immensa Bellezza, Kvara & Osi hanno spargono miele per la propria gente, la inondano di emozioni, raccontano qualcosa che sembra una favola e che invece, ma sì, può essere la Storia.

La foto storica: Calcio d’inizio Sassuolo-Napoli

In soli 33 minuti, il Sassuolo ha subito l’incalzante pressing del Napoli, che ha mostrato un calcio irragionevole che sfugge al Sassuolo. Il Napoli ha dimostrato la propria superiorità su tutti i fronti, mostrando grande personalità e nessuna paura degli avversari, sia in casa che in trasferta, sia in campionato che in Champions League. Una vera macchina da guerra, dove ogni componente svolge a pieno il proprio compito.

Quello che colpisce della compagine partenopea in questa stagione è la grande personalità dei giocatori, che non temono nessun avversario e si mostrano sempre pronti a dare il massimo, indipendentemente dalle difficoltà. La partita Sassuolo-Napoli, in particolare, è stata un vero spettacolo di calcio, una dimostrazione di forza e abilità da parte della squadra di Spalletti, che ha battuto il Sassuolo dimostrando di essere una squadra di caratura superiore.

L’immagine più eloquente di questa partita è stata quella del calcio d’inizio, con 8 uomini del Napoli presenti sulla linea di centrocampo pronti ad aggredire gli avversari e dimostrare di essere più forti. Una vera e propria linea di fuoco che ha intimorito i giocatori. La foto del calcio d’inizio di Sassuolo-Napoli è già diventata storia e sui social è tra le immagini più condivise con decine di migliaia di visualizzazioni.