Martinez Quarta addio Fiorentina, il Napoli ci prova: Arriva l’agente

Lucas Martinez Quarta non rinnoverà con la Fiorentina secondo. L’agente arriva per comunicare l’addio e il Napoli è pronto ad approfittarne.

NAPOLI. Il futuro di Lucas Martinez Quarta sembra essere lontano da Firenze. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, l’agente del difensore argentino è atteso in città nelle prossime ore con un’amara verità da comunicare alla Fiorentina: il mancato rinnovo del contratto in scadenza nel 2025.

Una notizia che aprirebbe le porte ad una cessione già in questa sessione di mercato, con il Napoli pronto ad approfittarne per rinforzare la retroguardia a disposizione del nuovo allenatore.

MARTINEZ QUARTA-NAPOLI: LE ULTIME

“L’agente dell’argentino è atteso a Firenze nel corso delle prossime ore ma molto probabilmente il suo arrivo non sarà foriero di buone notizie per la società gigliata”, si legge sul quotidiano. “Al momento non esiste margine per una trattativa e l’agente comunicherà la volontà di non voler prolungare l’accordo”.

Una decisione che spalancherebbe le porte ad un addio immediato per evitare il rischio di perderlo a parametro zero tra due anni. E il Napoli sarebbe pronto a cogliere l’occasione per un colpo low cost in difesa.

Martinez Quarta è reduce da un’ottima stagione con la maglia viola, con ben 8 reti all’attivo nonostante il ruolo di difensore centrale ricavatosi sotto la guida di Vincenzo Italiano. Numeri che ne hanno aumentato il valore sul mercato.

Il suo addio rappresenterebbe un duro colpo per la Fiorentina, che tuttavia preferirebbe monetizzare fin da subito piuttosto che rischiare di perderlo a zero nel 2025.

Ecco perché il Napoli starebbe monitorando con grande attenzione la situazione, nell’ottica di rinforzare il reparto arretrato in vista della prossima stagione con un giocatore di qualità ed esperienza a buon prezzo.