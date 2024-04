Marino: “Conte l’uomo giusto per il Napoli. Vi rivelo una cosa”

L’ex Napoli Raimondo Marino consiglia Conte per la panchina azzurra: “È l’uomo giusto, verace come i napoletani. Non si farebbe manipolare da ADL, ognuno al suo posto”.

Raimondo Marino, ex calciatore del Napoli, è intervenuto a Radio CRC sostenendo la candidatura di Antonio Conte per la panchina azzurra nella prossima stagione. Ecco le sue parole.

“Conte è l’uomo giusto per Napoli”

“Io consiglierei Conte al Napoli perché i napoletani hanno bisogno di un uomo come lui. È una persona schietta e verace come i napoletani”, ha esordito Marino.

Niente manipolazioni da De Laurentiis

Sui possibili rapporti tra Conte e De Laurentiis, Marino è stato chiaro: “Conte non si fa manipolare, ognuno fa il suo lavoro. Altrimenti i giocatori perdono credibilità nell’allenatore”.

Il carisma di Conte per gestire lo spogliatoio

Marino ha poi sottolineato il carisma del tecnico salentino, fondamentale per gestire l’ambiente Napoli: “Conte ha il carisma giusto, se i giocatori litigano non è facile. Con la sua personalità può tenere tutti sulla corda”.

L’alternativa low cost a Conte

Nel caso non si riuscisse a convincere Conte, Marino ha un’alternativa: “Prenderei Italiano, è una persona tranquilla che non dà colpe ai giocatori, non come certi allenatori che ho avuto”.

Insomma, l’ex azzurro vede in Conte, con il suo carattere fermo ma diretto, l’uomo ideale per riportare compattezza e mentalità vincente in un Napoli reduce da una stagione problematica.