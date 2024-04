Paolo De Matteis, team manager della Slovacchia, svela alcuni retroscena su Calzona e lancia Hancko al Napoli.

Paolo De Matteis, team manager della nazionale slovacca, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal su Kiss Kiss Napoli svelando alcuni interessanti retroscena su Rudi Calzona e lanciando il nome di David Hancko per il Napoli.

“Calzona non dorme per i risultati del Napoli”

Secondo De Matteis, che vive a Napoli, Calzona sta lavorando senza sosta per risolvere i problemi difensivi degli azzurri: “Credo sia stata la scelta giusta per il Napoli, serviva una persona che conoscesse l’ambiente. Calzona non ci dorme la notte per questi problemi difensivi e non si spiega come non si possano portare a casa risultati con le squadre più deboli.”

Il ruolo di Calzona nelle fasi difensive

De Matteis sottolinea il ruolo chiave di Calzona nelle fasi di non possesso: “Ero testimone quando faceva la fase difensiva ai tempi di Sarri, era lui a dare indicazioni ai difensori. Anche Koulibaly lo elogiava spesso.”

L’endorsement per Hancko al Napoli

Oltre ai retroscena su Calzona, De Matteis ha parlato anche del connazionale David Hancko del Feyenoord, accostato al Napoli: “Hancko è un giocatore molto forte tecnicamente e atleticamente. È diverso da Kim, ma al Napoli lo vedrei bene: ha un piede pulito ed è abile nel gioco aereo.”

In conclusione, parole di grande stima per Calzona e un’apertura significativa per un eventuale approdo di Hancko agli ordini del tecnico azzurro, nel caso il Napoli decidesse di puntare su di lui per rinforzare la retroguardia.