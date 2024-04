Laudisa: “Ecco chi sono i veri candidati per la panchina del Napoli”

Il giornalista Carlo Laudisa fa il punto sul nuovo allenatore del Napoli: dai contatti con Pioli a Conte, De Zerbi e Allegri. Tutti i nomi.

Carlo Laudisa, giornalista della Gazzetta dello Sport, è intervenuto a Radio CRC analizzando i principali nomi accostati alla panchina del Napoli per il dopo Calzona. Ecco quanto dichiarato.

Pioli: “Candidatura non da sottovalutare”

“Pioli è un’opzione concreta per il Napoli. La sua situazione al Milan è traballante e c’è un discorso già avviato con De Laurentiis, anche se Pioli vorrebbe restare ai rossoneri.”

Conte il primo della lista

“Credo che nei desideri di De Laurentiis, Conte sia il primo della lista. Anche se Conte ambisce ad una panchina all’estero a meno di novità clamorose dal Milan.”

De Zerbi, ma con la clausola del Brighton…

“Per me De Zerbi è impossibile per più motivi: innanzitutto per la clausola altissima a cui il Brighton non rinuncerebbe, poi non credo voglia lasciare la Premier.”

Allegri? Più per l’anno prossimo

“Se Allegri si accasa rapidamente? Penso che con la chiusura del rapporto con la Juve inevitabile, sarà molto attento alla propria uscita da Torino e se sarà soddisfatto economicamente si prenderà un anno sabbatico.”

Insomma, il quadro delineato da Laudisa vede Pioli in pole per la prossima stagione, con Conte prima scelta di De Laurentiis ma anche ipotesi molto complicate. L’identikit dell’erede di Calzona è quindi ancora tutto da definire.