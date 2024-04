Napoli, De Laurentiis attende Conte: i possibili colpi potrebbero arrivare ugualmente

Il mercato del Napoli è fermo nell’attesa della decisione di Antonio Conte, ma De Laurentiis valuta già alcuni profili interessanti per la prossima stagione.

Il calciomercato del Napoli è attualmente in fase di stallo mentre Aurelio De Laurentiis attende la decisione di Antonio Conte sulla panchina azzurra. Tuttavia, il presidente non può permettersi di aspettare all’infinito e deve iniziare a pianificare le strategie per la ricostruzione della squadra in vista della nuova stagione.

De Laurentiis attende Conte

Le mosse di mercato del Napoli saranno fortemente influenzate dalle preferenze tattiche e dalle idee di gioco del futuro allenatore. De Laurentiis dovrà tenere conto delle richieste specifiche del nuovo tecnico per rinforzare la rosa in modo mirato.

I Possibili Colpi

Nonostante l’incertezza sulla guida tecnica, il Napoli sta già valutando alcuni profili interessanti che potrebbero essere buoni per diverse formule tattiche. Tra questi, spiccano:

Guido Rodriguez (centrocampista argentino, 30 anni, in scadenza con il Betis Siviglia) Jonathan David (attaccante del Lille) Gimenez (attaccante del Feyenoord)

Questi giocatori rappresentano opzioni concrete per rinforzare la rosa del Napoli, indipendentemente dall’allenatore che verrà scelto.

Il Casting di De Laurentiis

Oltre ai profili già valutati, De Laurentiis sta tenendo d’occhio anche i “fedelissimi” di altri allenatori papabili per la panchina del Napoli. Questo perché il presidente non intende aspettare troppo a lungo la decisione di Conte e potrebbe virare su altre opzioni se l’attesa si prolungasse ulteriormente.

Il Napoli è consapevole della necessità di ricostruire la squadra in vista della prossima stagione e, nonostante l’attesa per Conte, De Laurentiis sta già lavorando per individuare i rinforzi giusti da portare all’ombra del Vesuvio. I tifosi azzurri attendono con ansia le prime mosse concrete sul mercato, consapevoli che la campagna acquisti sarà cruciale per riportare il Napoli ai vertici del calcio italiano.