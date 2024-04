Antonio Conte al Napoli: offerta choc da 24 milioni. De Laurentiis ha preso una decisione

De Laurentiis vuole solo Antonio Conte per la panchina del Napoli. Il patron ha presentato offre un triennale da 8 milioni e la possibilità di gestire il calciomercato.

Antonio Conte è il grande obiettivo di Aurelio De Laurentiis per la panchina del Napoli. Secondo il quotidiano Il Mattino, il presidente azzurro è pronto a fare una mossa a sorpresa pur di convincere l’ex CT della Nazionale.

Triennale da 8 milioni per Conte

Per portare Conte all’ombra del Vesuvio, secondo il quotidiano campano, De Laurentiis sarebbe disposto ad offrirgli un contratto triennale da 8 milioni di euro netti a stagione, una cifra monstre per i parametri del Napoli.

“Conte finora ha sempre declinato cortesemente offerte e ammiccamenti soprattutto perché “allergico” a raccogliere i cocci di una squadra a stagione in corso, ma da giugno prossimo si resetta tutto e si riparte da zero.

Il presidente del Napoli pur di avere l’ex Tottenham in panchina è disposto a più di un sacrificio: sia sul piano economico (pronto un triennale da otto milioni netti a stagione solo per lui, escluso quindi il suo staff), sia sulle scelte di mercato che sarebbero quasi completamente appannaggio di Conte.

Il tecnico riflette: lo sprint di De Laurentiis potrebbe avere toccato le corde giuste ed i margini della trattativa restano aperti”.

Ampi poteri sul calciomercato

Ma non solo. Nell’offerta di ADL ci sarebbe anche la possibilità per Conte di avere ampi poteri decisionali sul calciomercato azzurro: “Le scelte sarebbero quasi interamente appannaggio di Conte“.

Settimana decisiva per Antonio conte al Napoli

Il report del Mattino svela che siamo arrivati alla settimana decisiva per definire il nuovo allenatore del Napoli. Con questa mossa a sorpresa, De Laurentiis prova a convincere Conte, fino ad ora restio ad accasarsi a stagione in corso.

“È la settimana decisiva. Prima l’allenatore, poi i rinforzi. “De Laurentiis continua a flirtare con Antonio Conte, ma tiene calde altre piste. Il valzer per le prossime panchine in serie A è già cominciato ed il patron azzurro stavolta non intende accontentarsi delle seconde scelte”.

Insomma, un vero e proprio acconto sull’ingaggio e la possibilità di rivoluzionare la rosa secondo i propri dettami tattici. Una mossa che potrebbe fare vacillare le resistenze del salentino.