Maradona, l’ultima intervista: “A volte mi chiedo se la gente continuerà ad amarmi”

L’ultima intervista di Maradona. El pibe de Oro viveva nel timore che la gente, dopo la sua morte, lo avrebbe dimenticato.

L’ULTIMA INTERVISTA DI MARADONA

Il Calrin ha pubblicato l‘ultima intervista di Maradona. il quotidiano argentino è stato il primo a diffondere la notizia della morte del dio del calcio e ha riproposto, quella che sarebbe stata l’ultima intervista a diego Armando Maradona. L’ultima chiacchierata con l’ex campione del Napoli in occasione del suo compleanno, lo scorso 30 ottobre.

“Io sarò eternamente grato alla gente, tutti i giorni mi sorprende. Quello che ho vissuto al mio ritorno nel calcio argentino non lo dimenticherò mai. Ha superato quello che potevo immaginare.

Perché sono stato molto tempo fuori e a volte uno si chiede se la gente continuerà ad amarmi. Se continueranno a sentire la stessa emozione … quando sono entrato nel campo del Gimnasia (l’ultima squadra della quale è stato allenatore, ndr) il giorno della presentazione ho sentito che l’amore della gente non sarebbe mai finito”.

IL DESIDERIO DEL PIBE DE ORO

“Sono stato e sono molto felice. Il calcio mi ha dato tutto quello che ho, più di quello che avrei immaginato, ma oggi tutto questo è già passato, sto bene e quello che mi fa soffrire di più è non poter avere più vicino i miei genitori. Ho sempre espresso questo desiderio, un giorno in più con la Tota, ma so che dal cielo è orgogliosa di me e che è stata molto felice”.

Il giornalista chiese a Maradona di esprimere un desiderio per il suo compleanno per tutti gli argentini:

“Il mio desiderio è che passi quanto prima questa pandemia e che la mia Argentina possa andare avanti”.

Oggi a Napoli arriva una delegazione di tifosi del Boca Junor per rendere omaggio a Maradona, in tutto il mondo si preparano manifestazioni per l’anniversario della Morte del più grande calciatore di tutti i tempi. Siamo sicuri che Diego da lassù è felice di vedere che nessuno lo ha dimenticato.