Maradona in ospedale a La Plata. Il ricovero del Pibe non sarebbe legato al Coronavirus ma ad una forte anemia.

Diego Armando Maradona ricoverato in ospedale. El pibe, da poco ha festeggiato i suoi 60 anni ricevendo la stima e l’ammirazione dei tifosi di tutto il mondo e dai campioni del presente e del passato, si trova presso una clinica di La Plata aa causa delle precarie condizioni di salute.

Maradona si è fatto ricoverare, convinto dai medici che lo seguono, per una serie di controlli viste le sue incerte condizioni di salute delle ultime ore. L’ex asso del Napoli si sarebbe svegliato di cattivo umore, con dolori allo stomaco e nessuna voglia di mangiare. Il ricovero di Maradona dovrebbe durare qualche giorno con l’obiettivo di trovare una terapia farmacologica adatta alla sua situazione: non ci sarebbe nessuna emergenza legata al Covid. L’ex campione si trova nella clinica Instituto Ipensa, dove era già stato a settembre per alcuni controlli.

Il ricovero, secondo l’emittente Espn, sarebbe legato ad un “problema psicologico ed emotivo”. Il giornalista Sebastian Vignolo, nel programma ESPN F90, ha spiegato che non si tratta di una situazione d’emergenza: Maradona verrebbe sottoposto ad una serie di esami per un check up.

Secondo quanto riportato dal giornalista Daniel Arcucci, amico di Maradona, l’ex Pibe de Oro avrebbe problemi di anemia. l medico personale del tecnico argentino, Leopoldo Luque, non ha ancora rilasciato dichiarazioni. Il dottore aveva pubblicamente rivelato che l’eccesso di alcol ha complicato la salute di Diego.