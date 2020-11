Gazzetta – Maradona ricoverato, ictus smentito ma ci sono altri problemi

Diego Armando Maradona ricoverato in clinica privata in Argentina, si è parlato di ictus ma Gazzetta smentisce.









Le notizie che arrivano dall’Argentina sullo stato di salute di Diego Armando Maradona, ricoverato in una clinica privata, sono ancora molto frammentarie. Sono tante le voci che si sono diffuse sull’ex calciatore del Napoli, ma sicuramente non si tratta di Covid. Nelle ultime ore si è parlato anche di un possibile ictus ma i medici non hanno dato alcuna conferma in questo senso. L’allenatore del Gimnasia La Plata ha non solo problemi fisici, ma soffre anche per altre questioni personali.

Maradona ricoverato: il punto di Gazzetta

L’entourage dell’attuale allenatore del Gimnasia La Plata ha deciso di portarlo in una clinica privata della zona, l’Istituto Ipensa, lo stesso in cui era già stato visitato a settembre. Per una volta non c’entra il coronavirus: tutti i suoi tamponi sono risultati negativi. All’origine del ricovero ci sarebbe uno stato anemico, secondo diverse emittenti argentine Diego avrebbe mostrato i sintomi di un ictus, il medico personale, Leopoldo Luque, ha però smentito. Chi gli sta vicino racconta di un uomo comunque molto colpito dalla pandemia. L’inquietudine si lega ai problemi personali che trascina: fa male la protesi al ginocchio, altalenanti sono i rapporti con i figli, mentre si allunga l’ombra della depressione. Dalla clinica non rispondono più al centralino, ma secondo le prime informazioni Diego farà solo accertamenti.