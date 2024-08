Lukaku-Napoli, la saga continua: Aston Villa vuole pagare la clausola, ma Romelu vuole gli azzurri

Calciomercato Napoli: Lukaku rifiuta l’Aston Villa e punta solo al Napoli. De Laurentiis studia la formula del prestito con obbligo. Le ultime da Sportmediaset.

La situazione di Romelu Lukaku tiene banco in casa Napoli. Secondo Sportmediaset, il bomber belga avrebbe le idee chiare sul suo futuro, nonostante le sirene della Premier League.

Calciomercato Napoli: Lukaku respinge l’Aston Villa

Daniele Miceli, esperto di mercato di Sportmediaset, ha rivelato: “Il Napoli deve rinforzare la zona centrale d’attacco e in questo momento il cilindro in mano è del Chelsea, che ha un’altra offerta tra le mani dall’Aston Villa pronta a pagare l’intera clausola da 43 milioni di euro per Lukaku”.

Nonostante l’offerta allettante, Miceli sottolinea che “Lukaku rifiuta qualsiasi offerta, vuole andare via e vuole andare soltanto al Napoli”.

La strategia del Napoli per Lukaku

Il club partenopeo sta lavorando per trovare la formula giusta. “C’è da ridurre le distanze tra domanda e offerta: la richiesta dei Blues per il belga è di 40 milioni di euro, il Napoli ha proposto 25mln più 5 di bonus”, spiega Miceli. Ma c’è di più: “Il club azzurro spinge anche per un prestito (finora però rispedito al mittente) con riscatto obbligatorio legato alle presenze e alla qualificazione in Champions League“.

Conte attende rinforzi: non solo Lukaku

Miceli anticipa un mercato movimentato per il Napoli: “Arriveranno 4-5 acquisti per Conte in queste ultime settimane di mercato, due di questi rinforzi saranno in attacco“.

Il fulcro delle operazioni sembra essere Lukaku, ma il direttore sportivo Manna mantiene un profilo cauto: “Manna è un dirigente molto giovane ma che fa già dichiarazioni strategiche come quelle in merito al fatto che non è detto che alla fine arrivi Lukaku”.