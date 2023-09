Luis Alberto critica l’arbitraggio dopo la vittoria della Lazio sul Napoli: “Meno Male che Abbiamo Vinto”

Il centrocampista della Lazio, Luis Alberto, esprime il suo dissenso sugli arbitri nella recente vittoria contro il Napoli.

CALCIO NAPOLI. Il centrocampista della Lazio, Luis Alberto, ha rilasciato dichiarazioni ai microfoni di Dazn dopo la significativa vittoria della sua squadra contro il Napoli. Pur essendo felice per il risultato, l’atleta non ha nascosto il suo disappunto verso l’arbitraggio della partita.

“Siamo una Squadra Forte Quando Vogliamo”

Luis Alberto ha esaltato la prestazione della Lazio, definendola “una partita di sacrificio da parte di tutti”. Il giocatore ha evidenziato come la squadra sia cresciuta dopo una prima giornata non all’altezza: “Nella seconda giornata c’erano segnali positivi, e oggi abbiamo mostrato chi siamo veramente, soprattutto contro una squadra forte come il Napoli.”

Il Gol e l’Emozione

Il centrocampista ha anche parlato del suo gol, attribuendo il merito al “passaggio meraviglioso di Felipe”. Ha inoltre spiegato il significato del bacio alla maglia: “È stata una settimana difficile anche a livello personale. Questa vittoria ci libera un po’ prima della pausa.”

Luis Alberto: Kamada e le Parole Forti sull’Arbitro

Luis Alberto ha elogiato il gol di Kamada, definendolo “più bello” del suo. Tuttavia, il tema più controverso sono state le sue parole sull’arbitraggio: “Non volevo parlare di questo, ma con arbitri così la partita diventa difficile. Meno male che abbiamo vinto“.