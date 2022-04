Luigi De Laurentiis: “Bari in B e scudetto al Napoli? Io ce l’ho fatta, Papà, adesso tocca a te“.

Luigi De Laurentiis festeggia la promozione del Bari in serie B e spera nello scudetto del Napoli guidato da papà Aurelio.

Il Bari di Luigi De Laurentiis festeggia e trionfa in serie B. L a città ancora non si è svegliata – e non è detto che debba farlo – dal sogno Serie B. Una realtà troppo importante per essere ingabbiata nella terza serie, che ieri ha salutato (pur dovendo ancora conviverci per qualche settimana) con la promozione matematicamente ottenuta.

Il presidente Luigi De Laurentiis, raggiunto dai microfoni di Sky Sport, ha inevitabilmente toccato il tema cessione del club, dato che nel settembre dello scorso anno la FIGC ha detto stop alla deroga riguardante la regola sulle multiproprietà nel calcio professionistico, dal 2024/2025 non più possibile (la famiglia De Laurentiis, ovvia precisazione, possiede anche il Napoli):

“Viene voglia di non lasciare? È così, vedremo. Ci abbiamo messo il cuore e la faccia, questo gruppo l’ha meritata. È stato un grandissimo lavoro di squadra. Bari in B e scudetto al Napoli? Sarebbe un regalo pazzesco. Io ce l’ho fatta, vedremo il Napoli. Papà, adesso tocca a te“.