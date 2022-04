Corbo “De Laurentiis, Napoli o Bari? Ho saputo cosa vogliono realmente gli americani”

Antonio Corbo parla della possibile cessione da parte di De Laurentiis del Napoli o del Bari agli americani.

Aurelio De Laurentiis si ritrova con il Bari in Serie B ed il Napoli in Serie A. Il patron deve decidere quale società cedere. Le multiproprietà dal 2024 non sono più ammesse nel calcio come voluto dalla Figc, per evitare un altro caso Salernitana. Insomma Aurelio e Luigi De Laurentiis dovranno decidere su quale progetto puntare: quello del Napoli o quello del Bari.

Sono due progetti molto differenti, quello del Napoli è in fase avanzato: con la necessità di far entrare altri investitori per aumentare le capacità economiche. Ma se ceduto il Napoli può fruttare una mega plusvalenza ai De Laurentiis.

Il Bari è un progetto da far crescere, che può essere gestito dalle sapienti mani di De Laurentiis, a cui va riconosciuto l’onore di aver portato la piazza azzurrai di nuovo stabilmente in Europa.

Sulla questione ai microfoni di Radio Marte è intervenuto il giornalista di repubblica, Antonio Corbo:

“Bari in Serie B? Questo avvicina la società a scelte importanti, De Laurentiis deve decidere se privarsi del Napoli o del Bari. Per me cercherà prima di andare in Serie A con il Bari e poi deciderà. Il Napoli peraltro non ha assolutamente l’esigenza di cedere. Per molti la debolezza del Napoli è la Filmauro. Ho saputo che gli americani punterebbero ad acquisire più la Filmauro che lo stesso Napoli. Sarebbe un patrimonio perché ha un sacco di diritti. Vedo un futuro abbastanza roseo per il Napoli se ci saranno ancora i conti in ordine e una gestione equilibrata dopo decisioni bizzarre”.