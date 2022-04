Bari in Serie B, l tweet di De Laurentiis. I tifosi: “Vendi il Napoli”

Il Bari ritorna in Serie B grazie alla vittoria per 1-0 sul campo del Latina. Esulta De Laurentiis proprietario anche del Napoli. Doppia festa oggi le Aurelio De Laurentiis che prima he esultato per la vittoria del Napoli con l’Atalanta, poi per la promozione del Bari in Serie B. De Laurentiis su Twitter ha scritto: “Complimenti ai tifosi che sempre numerosi ed entusiasti hanno seguito il Bari in questi anni, e a tutti quelli che hanno preso parte a questo viaggio programmatico“.

De Laurentiis con la Filmauro controlla sia il Napoli che il Bari, ma entro il 2024 dovrà risolvere la multiproprietà, così come ha impostato la Figc. Si parla di una cessione del Napoli da parte di De Laurentiis. Una voce insistente mai smentita. Ora sono i tifosi del Bari a chiedere a De Laurentiis di restare Bari. Molti tifosi pugliesi hanno scritto: “Vendi il Napoli e resta con noi a Bari”. Una decisione dovrà essere presa per forza.