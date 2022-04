Alvino: “A Bergamo l’ennesimo episodio di razzismo contro koulibaly”

Negro di Me..a! Carlo Alvino denuncia “A Bergamo l’ennesimo episodio di razzismo contro Kalidou koulibaly”.

Il Napoli batte l’Atalanta e centra la terza vittoria consecutiva che lo porta almeno per una notte al primo posto in classifica insieme al Milan, in campo domani sera con il Bologna. Una vittoria firmata da Insigne, Politano e Elmas, per l’Atalanta inutile il gol di De Roon.

La vittoria degli azzurri è pesantissima in vista del rush finale di campionato, Il Napoli ha dimostrato di avere le potenzialità per giocarsi le sue chances fino alla fine. Da incorniciare la partita del baby Zanoli, classe 2000 al debutto da titolare e risultato alla fine uno dei migliori in campo, insieme con Lobotka, Mario Rui e koulibaly.

Koulibaly a fine gara è stato oggetto di insulti razzisti da parte dei tifosi dell’Atalanta come ha documentato il giornalista Carlo Alvino su Twitter: “A Bergamo l’ennesimo episodio di razzismo nei confronti ti di Koulibaly

… la Procura Federale della FIGC interviene?”.

Nel video pubblicato da Carlo Alvino si sente chiaramente “negro di merda” rivolto al difensore del Napoli, Kalidou koulibaly. La Procura Federale della FIGC, che ha deferito De Laurentiis ora cosa farà? si chiede il giornalista? alla domanda di Alvino ci aggreghiamo anche noi