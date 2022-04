“Il Napoli non ce la farà contro l’Atalanta” la sentenza di Tacchinardi finisce in rete

Alessio Tacchinardi ha sentenziato: “Il Napoli non ce la farà contro l’Atalanta”. La gufata dell’ex Juventino non riesce e diventa virale.

Il Napoli sogna lo scudetto come detto da Spalletti, ma serviva una vittoria a Bergamo contro L’Atalanta. Vittoria secondo Alessio Tacchinardi non sarebbe arrivata, perché il Napoli sarebbe stato sconfitto dall’Atalanta.

“Penso che il Napoli non ce la farà a Bergamo e il turno sarà a favore del Milan“. L’ex centrocampista della Juventus ha tentato una simpatica gufata, che per merito degli azzurri non è riuscita.

I tifosi azzurri hanno preso d’assalto i social e hanno voluto rispondere a Tacchinardi:

“Perchè ero positivo in questi giorni? Perchè ho sentito dire da Tacchinardi e Sconcerti che il Napoli sarebbe crollato a Bergamo con quelle assenze”.

“Ma un gobbo potrebbe mai dirne una a favore del Napoli?”.

“A faccia e Tacchinardi.. Atalanta 1 -Napoli 3”.

“La rivolta dei servizi segreti dei gobbi,le urla di Tacconi,Tacchinardi e il peggiore di tutti, Mauro”.

Questi alcuni dei commenti che sii possono leggere sui social