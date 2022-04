Tacchinardi sicuro: “Atalanta-Napoli, vi dico come finisce. Milan favorito”

Atalanta-Napoli si giocherà domenica 3 aprile alle ore 15, la gara è valida per la 31sima giornata di Serie A. Gli azzurri vanno a Bergamo per alimentare i sogni scudetto. La squadra di Spalletti sarà orfana di Osimhen, Rrahmani, Di Lorenzo, Meret e Petagna, ma dovrà provare comunque a fare risultato pieno. Agli azzurri servono i tre punti anche per approfittare di Juventus-Inter, gara che si gioca sempre domenica ma alle 20.45 e che toglierà punti a una o ad entrambe le pretendenti al titolo. Il Napoli sogna lo scudetto come detto da Koulibaly, ma serve una vittoria a Bergamo. Vittoria secondo Alessio Tacchinardi non arriverà, perché il Napoli sarà sconfitto dall’Atalanta.

L’ex centrocampista della Juventus fa il punto sul campionato italiano e la corsa scudetto e dice: “È stato un mese complicato per l’Inter, mi aspetto una grande risposta dai nerazzurri, non si sa ancora se giocherà Brozovic. In ogni caso la Juventus ha le qualità per fermare i nerazzurri. Mi aspetto una Juve compatta in difesa, come la vuole Allegri un po’ com’è stato il match con il Chelsea. Questo può essere un grande svantaggio per l’Inter che fa fatica quando trova squadre chiuse“. Sulla sfida di Bergamo, Tacchinardi aggiunge: “Penso che il Napoli non ce la farà a Bergamo e il turno sarà a favore del Milan“.