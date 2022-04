Del Genio: “Napoli perde a tavolino? De Laurentiis scatena il putiferio”

Aurelio De Laurentiis e Raffaele Canonico sono stati deferiti dalla procura Federale, per la partita Juve-Napoli e la presunta violazione della quarantena di Rrahmani, Zielinski e Lobotka. La questione è stata affrontata molto in questi giorni, con l’avvocato Grassani della SSCN che presenterà ricorso e che parla di “fulmine a ciel sereno“.

In questi giorni si parla addirittura di una sconfitta del Napoli a tavolino contro la Juventus, un’ipotesi che i legali della società azzurra non prendono nemmeno in considerazione.

Sulla questione è intervenuto anche Paolo Del Genio che ha detto: “Non credo che il Napoli riceverà la sconfitta a tavolino con la Juventus. Io a questa cosa non posso mai crederci. Il deferimento può sicuramente portare ad una condanna, ma credo che si arriverà ad una pena pecuniaria o al massimo una sospensione del presidente o del medico“.

Sempre Del Genio ha aggiunto: “Semmai si dovesse arrivare ad una sottrazione di punti al Napoli, o addirittura la sconfitta a tavolino degli azzurri si scatenerebbe il putiferio. De Laurentiis andrebbe in qualsiasi televisione a scoperchiare tutto quello che c’è di marcio nel campionato italiano. Perché il presidente del Napoli sicuramente sa delle cose che fino ad ora non ha detto. Io credo che se dovesse accadere qualcosa del genere ci divertiremo, verrebbe fuori un’altra Calciopoli“.