Tifosi del Bari pazzi di De Laurentiis: “A Napoli non ti meritano!” – VIDEO

I tifosi del bari sono pazzi di De Laurentiis, i galletti invitano il patron a cedere il Napoli e puntare tutto sulla squadra di casa.

Il Bari è ritornato in Serie B grazie alla vittoria per 1-0 sul campo del Latina. Esulta De Laurentiis proprietario anche del Napoli che prima ha gioito per la vittoria del Napoli con l’Atalanta, poi per la promozione del Bari in Serie B. De Laurentiis su Twitter ha scritto: “Complimenti ai tifosi che sempre numerosi ed entusiasti hanno seguito il Bari in questi anni, e a tutti quelli che hanno preso parte a questo viaggio programmatico“.

Aurelio De Laurentiis ora si ritrova con il Bari in Serie B ed il Napoli in Serie A. Il patron deve decidere quale società cedere. Le multiproprietà dal 2024 non sono più ammesse nel calcio come voluto dalla Figc, per evitare un altro caso Salernitana. Insomma Aurelio e Luigi De Laurentiis dovranno decidere su quale progetto puntare: quello del Napoli o quello del Bari.

Sono due progetti molto differenti, quello del Napoli è in fase avanzato: con la necessità di far entrare altri investitori per aumentare le capacità economiche. Ma se ceduto il Napoli può fruttare una mega plusvalenza ai De Laurentiis.

Il Bari è un progetto da far crescere, che può essere gestito dalle sapienti mani di De Laurentiis, a cui va riconosciuto l’onore di aver portato la piazza azzurrai di nuovo stabilmente in Europa.

TIFOSI DEL BARI PAZZI DI DE LAURENTIIS

Non si sono fatti attendere i commenti dei tifosi del Bari che invitano De Laurentiis a cedere il Napoli puntanto anche sul rapporto non idilliaco con la tifoseria azzurra.