Kvaratskhelia, l’ex allenatore: “Napoli è magica, lui è il sosia di Insigne, sostituto perfetto”

L’ex allenatore di Khvicha Kvaratskhelia parla dell’esterno sinistro georgiano, accostato al Napoli.

Yuri Semin, ex allenatore di Khvicha Kvaratskhelia al Lokomotiv Mosca, parla del calciatore georgiano – accostato al Napoli per la prossima stagione. Semin, ai microfoni della Gazzetta dello Sport loda Napoli e invita l’esterno a trasferirsi in maglia azzurra:

L’EX ALLENATORE DI KVARATSKHELIA APRE AL NAPOLI

“Insigne? È il suo sosia calcistico. Dribblomane, tecnico, geniale. Da lui ti aspetti sempre qualcosa. Ricordo che dopo un paio di sedute un giocatore mi chiese di farlo giocare titolare. ‘Davvero ha solo 18 anni? Uno così dovrebbe stare in campo sempre’. Se il Napoli lo prende fa un bel colpo.

La fascia sinistra è il suo posto nel mondo. La prima volta che l’ho visto è stato tramite un video con la nazionale giovanile. Prende palla a centrocampo, salta 4 giocatori e segna a porta vuota. Ovviamente ho detto ‘Sì, è da prendere’.

Lui si accentra e calcia col destro, ha lo stesso marchio di Insigne. Sarebbe il sostituto perfetto. 4-2-3-1 o 4-3-3 non fa differenza. Basta dargli la fascia.

Gli consiglio di imparare subito l’italiano e adattarsi all’ambiente. Napoli è magica, ti coccola e ti porta in alto. L’ideale per calciatori estrosi come lui”.

KVARATSKHELIA È PRONTO PER IL NAPOLI

L’ex allenatore di Kvaratskhelia non è il solo a sperare che l’esterno approdi al Napoli, anche Irakli Khvelediani agente e dirigente georgiano è sulla stessa linea del tecnico:

“Kvaratskhelia? Il ragazzo sin da piccolissimo mostrava grande talento, di essere un piccolo genio. Parte come ala sinistra ma può giocare anche altrove. Straordinario soprattutto in contropiede e ripartenze, ha grande tecnica e dribbling. Un giocatore chiave per la Georgia, basta rivedere le partite contro Svezia e Spagna per rendersi conto di quanto dico. Deve fare il salto e andare a giocare in un Top 5 campionato.

Secondo me è un profilo adatto per il Napoli, così come per ogni allenatore un giocatore così può andare bene. Ha grande creatività che gli permette di fare la differenza nella zona d’attacco di qualsiasi squadra. In breve tempo dimostrerà che è pronto per giocare in un club come il Napoli“.