“Lucas Vazquez rifiuta il rinnovo col Real, anche il Napoli in corsa”

Lucas Vazquez finisce sul calciomercato dopo il rifiuto del rinnovo col Real Madrid, in Spagna scrivono di un Napoli sulle sue tracce.

Il contratto di Lucas Vazquez col Real Madrid scade a fine stagione ed il calciatore fino ad ora ha rifiutato tutte le proposte per un rinnovo. Secondo la stampa spagnola anche il Napoli è in corsa per Vazquez che solletica l’interesse di molti top club. Arrivare all’esterno di 29 anni non sarà affatto semplice, dato che è un giocatore molto appetito, sia in Spagna come in Inghilterra. Il portale todofifhajes.com scrive descrive la situazione di Lucas Vazquez col Real Madrid. Il club spagnolo ha offerto un contratto di tre anni al calciatore ma con un taglio dello stipendio tra il 10 ed il 20% che il calciatore ha rifiutato. Al Real Madrid Vazquez guadagna 3,5 milioni di euro ed il suo agente vorrebbe un contratto più lungo e più oneroso.

Il Napoli con Lucas Vazquez vorrebbe ripetere un’operazione in stille Callejon o Albiol che arrivarono in azzurro grazie all’intermediazione di Benitez. I due calciatori che in tanti considerarono ‘scarti’ del Real Madrid hanno fatto per anni le fortune del club partenopeo. Il Real Madrid vorrebbe il rinnovo di Vazquez anche perché Zidane lo tiene in grande considerazione, basti pensare che in questa stagione ha saltato solo 7 partite. Il galiziano può ricoprire il ruolo di esterno destro d’attacco, è uno alla Callejon ma ha più tecnica e incisività offensiva. Con il tempo ha imparato a fare praticamente tutta la fascia ed ora è tatticamente un giocatore davvero molto importante. Uno di due giocatori che fanno la fortuna di qualsiasi allenatore. Il Napoli pensa all’acquisto di Vazquez anche per la sua esperienza internazionale, ma sul giocatori sono piombati anche Siviglia e Valencia. Il club di De Laurentiis potrebbe decidere di puntare qualcosa in più sull’ingaggio di Vazquez, dato che il giocatore arriverebbe a parametro zero.