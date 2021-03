Obiettivi Napoli: Conte vuole Emerson Palmieri all’Inter, fissato il prezzo

Antonio Conte vuole Emerson Palmieri all’Inter nella prossima stagione, l’esterno del Chelsea piace anche al Napoli.

L’Inter di Antonio Conte è pronta a lanciare un’offensiva per acquistare Emerson Palmieri dal Chelsea. Il calciatore ha giocato pochissimo in questa stagione sia con Lampard, sia con l’arrivo di Tuhel. A gennaio Palmieri si era avvicinato al Napoli, anche perché cercava una squadra dove poter giocare con continuità e non perdere gli Europei 2021, poi l’operazione non è stata chiusa, anche perché sono cominciati a sorgere dubbi su Gattuso e sul suo successore in panchina.

Con l’addio di Ashley Young il tecnico dell’Inter ha chiesto Emerson Palmieri alla dirigenza. Il calciatore è ben felice di rientrare in Italia dove ha già vestito le maglie di Palermo e Roma. Il Chelsea ha fissato il prezzo di Palmieri: 15 milioni di euro per chiunque voglia acquistare il suo cartellino. Il contratto dell’esterno brasiliano naturalizzato italiano scade nel 2022 quindi il sogno parametro zero è da rinviare. ll Napoli continua a monitorare Emerson Palmieri, anche perché il club partenopeo a fine stagione dovrà fare un ragionamento sui terzini in rosa. Ghoulam ha subito un’altra operazione al ginocchio e Mario Rui non garantisce un grande rendimento e quindi potrebbe andare via.