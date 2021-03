Gazzetta – Bilancio da alleggerire per il Napoli, rischia pure Mertens

Il Napoli tiene d’occhio il bilancio per la prossima stagione e programma dei tagli, alcuni big possono andare via come Koulibaly e Fabian Ruiz. Rischia pure Mertens.

I bilanci, quelli della stagione sportiva, si tireranno a fine stagione, ma quelli economici sono già nei programmi della SSCN. Il Napoli sta pensando a dei seri tagli per far quadrare il bilancio, che risentirà della crisi economica dovuta alla pandemia ed alla chiusura degli stadi. Mancati introiti commerciali, prezzi dei cartellini dei calciatori che calano, insomma tutte questioni con cui una società deve fare i conti. Secondo Gazzetta dello Sport il Napoli è pronto ad operare una rivoluzione cedendo alcuni big, per poi rinnovare la rosa che metterà a disposizione del futuro allenatore.

Calciomercato: i big verso la cessione

L’obiettivo di Aurelio De Laurentiis è quello di abbassare almeno del 40% il monte ingaggi, anche per questo motivo il rinnovo di Lorenzo Insigne non decolla. Una cessione del capitano del Napoli resta lontana, mentre è molto più probabile quella di Kalidou Koulibaly, finito nel mirino del Bayern Monaco. Secondo Gazzetta anche Fabian Ruiz ha già le valigie pronte, mentre gli stipendi di Maksimovic e Hysaj non saranno più sostenuti dal Napoli perché andranno via a parametro zero. In questo discorso di rinnovamento, secondo il quotidiano sportivo, potrebbe esserci anche la cessione di Dries Mertens che piace a club italiani e stranieri. Ovviamente ci saranno anche delle entrate per il club partenopeo che sta seguendo diversi profili, molti di questi sono giovani che possono essere buoni per il presente ma soprattutto per il futuro. Si parla di un interessamento concreto di Kaio Jorge, ma in termini di esperienza Giuntoli non ha ancora abbandonato la pista che porta a Veretout della Roma.