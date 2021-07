Gianfranco Lucariello, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live”. Il decano dei giornalisti napoletani ha rilasciato alcune interessanti considerazioni sul mercato e sulla nuova maglia del calcio Napoli:

“Spalletti? Massima garanzia, chiaramente nelle varie fasi di gioco di una gara bisogna saper fare un po’ di tutto.

Maglie appena prima l’inizio del campionato? Pur cercando nella mia memoria è la prima volta che capita una cosa del genere. I corredi nuovi arrivavano sempre a tempo debito. Il fatto che ci siano anche delle riunioni di lavoro vuol dire che tutto sta procedendo bene. Nessuno si aspetta che il Napoli non le abbia per la prima giornata, sarebbe veramente un problema di approssimazione nel lavoro. Non può capitare, parliamo del Napoli e non del Pro Parrocchia.

Lucariello nel corso del suo intervento ha poi aggiunto: “Tosto? Fu preziosissimo nell’ultima annata del Napoli pre fallimento.

Zanoli mi ha impressionato molto durante l’ultima amichevole e anche su Gaetano deve puntare il club. Ferrara debuttò con Ottavio Bianchi che aveva 16 anni: chi stiamo aspettando? Se hanno valore e mentalità i giovani devono giocare, bisogna puntarci”.