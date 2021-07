Napoli, Emerson Palmieri e Zaccagni si allontanano. Tifosi furiosi con ADL

Il Napoli accelera per definire l’assetto della corsia mancina. Resta difficile la pista che conduce al neo campione d’Europa Emerson Palmieri. Giuntoli ripensa al greco Tsimikas reduce da una stagione non esaltante al Liverpool, incassando un sonoro no per il prestito. Intanto a Castel di Sangro Luciano Spalletti farà di necessità virtù e valuterà le condizioni di Ghoulam Faouzi che è finalmente in fase di totale recupero.

L’ATALANTA SU ZACCAGNI

In casa Napoli al momento tutto tace, anche sul discorso Zaccagni, che questo inverno sembrava ormai cosa fatta. Dopo Milan e Fiorentina, anche l‘Atalanta potrebbe inserirsi per Mattia Zaccagni. La Dea è a caccia di un altro tassello sulla trequarti, a maggior ragione se dovesse salutare Ilicic nelle prossime settimane. Si attendono sviluppi a giorni.

Dopo Napoli-Verona, Zaccagni fu bersagliato sui social dai messaggi dei tifosi del Napoli delusi per la mancata qualificazione in Champions. Il centrocampista del Verona rispose manifestando tutto il proprio disappunto:

“Sono amareggiato dalla cattiveria delle persone, spesso non ci si rende conto che dietro a un personaggio pubblico c’è una persona normale, con una famiglia normale e soprattutto una vita normale. Fortunatamente le critiche a me rivolte mi scivolano addosso perché nella mia vita mai nessuno mi ha regalato nulla, ho sempre lavorato e lottato per arrivare dove sono, il mio futuro io non lo posso ancora sapere ma sicuramente fino a che sarò a Verona continuerò a dare l’anima per il Verona. Mi dispiace che al giorno d’oggi sui social si scatena questo forte odio che potrebbe portare persone più deboli a starci male, quindi chiedo a tutti voi di riflettere e pensarci un po’ prima di scrivere cattiverie”.

TIFOSI DEL NAPOLI FURIOSI CON DE LAURENTIIS

Sui social i tifosi del Napoli manifestano la loro delusione sull’immobilismo del Napoli. al centro delle polemiche il patron De Laurentiis. Molti invitano il produttore vendere il club . La strategia del Napoli dopo la mancata qualificazione in Champions è improntata sulle cessioni. Il club nonostante l’assenza di debiti con le banche e la liquidità accantonata non riesce a concludere nessuna operazione. I tifosi aspettano un segnale da De Laurentiis per tornare ad entusiasmarsi .