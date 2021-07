Il rinnovo di Lorenzo Insigne e il mercato in entrata sono le due costanti del Napoli in questa sessione estiva del calciomercato. Ciro Venerato, esperto di mercato di Rai sport, ai microfoni della radio ufficiale del club azzurro ha riportato le ultime sui movimenti del club partenopeo:

“Rinnovo di Insigne? Ni. Lorenzo non vuole un ingaggio al ribasso, la trattativa non sarà semplice. I bonus possono aiutare, ma ci dovrà essere un accordo tra le parti sulla base fissa. Non mi risultano summit in programma tra l’entourage del calciatore e il Napoli, non avverranno oggi almeno. La situazione è molto complessa. La visita dell’agente di Lorenzo a Castel Volturno è di routine, slegata dal capitano“.

Centrocampista: “Il Napoli vorrebbe rinforzare la mediana, ma può acquistare calciatori solo in prestito. La speranza degli azzurri è che nelle prossime settimane qualche club cambi idea e decida di dare qualche calciatore a titolo temporaneo ai campani. Si pensi a Bakayoko che il Chelsea, nella scorsa estate, non voleva cedere in prestito, ma che poi si è convinto”.

Kōstas Tsimikas: “Il Liverpool ha risposto picche al Napoli: non vuole cedere il calciatore in prestito”.

Obiettivi di merccato: “Il Napoli prenderebbe Emerson a sinistra e Zakaria a centrocampo, ma al momento la società campana non ha gli introiti necessari a definire la doppia operazione”.