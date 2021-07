Kalidou Koulibaly nel mirino del Bayern Monaco? nelle ultime ore in Germania si è stata strada l’idea che il club bavarese fosse interessato al centrale del Napoli. Ai microfoni di radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto

Hasan Salihamidzic, direttore sportivo del Bayern Monaco. Il dirigente del Bayern ha commentato le voci di mercato su Kalidou Koulibaly e Corentin Tolisso. Ecco le sue dichiarazioni:

«Noi abbiamo portato a Monaco Upamecano, quindi in difesa siamo al completo e non abbiamo cercato Koulibaly. Tolisso? Non mi ha chiamato nessuno per lui. Speriamo che disputerà una grandissima stagione con il Bayern Monaco».

Koulibaly è uno dei pilastri del Napoli, De Laurentiis non se ne priverà facilmente, solo qualche giorno fa il Napoli ha rifiutato 30 milioni dal Manchester United. Spalletti vorrebbe ripartire proprio da koulibaly per costruire il suo Napoli. Per ora il club partenopeo resiste.