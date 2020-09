Lozano, voti altissimi in pagella: il messicano è rinato

Voti altissimi in pagella per Hirving Lozano protagonista assoluto della sfida tra Napoli e Genoa, il messicano ha siglato una doppietta.

E’ uno scatenato Lozano quello che in pagella riesce a prendere voti molto alti, come forse non ne aveva mai visto. Il messicano con la cura Gattuso è letteralmente rinato. Il tecnico ha chiarito che non gli sta regalando nulla e che gioca perché se lo sta guadagnando. E’ inevitabile vedere che il calciatore messicano ha cambiato totalmente volto, forse anche proprio nell’espressione del viso. Lo scorso anno sembrava spaesato, ora invece è convinto ed anche con un pizzico di ‘cazzimma’. A volte ha ancora qualche passaggio a vuoto in fase difensiva, ma sia nel precampionato che in queste due prime partite ha dimostrato di poter essere molto utile al Napoli di Gennaro Gattuso.

La pagella di Lozano: giocatore recuperato

I principali quotidiani sportivi e non incoronano Hirving Lozano come uno dei migliori, se non il migliore del match tra Napoli e Genoa. Nel video della Lega di Serie A si può ammira la doppietta messa a segno, che non è l’unica cosa buona della sua partita. Il messicano ha dato una grande mano anche in fase difensiva, ma ha saltato l’uomo più volte e messo anche palloni interessanti al centro. Ora Gennaro Gattuso gli chiede continuità nelle giocate e nel rendimento.

Ecco i voti in pagella di Lozano:

Corriere dello Sport 7,5: “Vede «doppio» spaccando subito la partita, facendo cose che una volta appartenevano a Callejon”.

Tuttosport 8: “Il migliore in campo e non solo per la prima doppietta in Italia. Gattuso ha apprezzato la sua crescita nel ripiegare”

Il Mattino 7,5: “La sblocca lui al 10′ con un taglio alla Callejon su tocco di Mertens. Scappa alle spalle di Pellegrini e la mette dentro. L’esterno sinistro del Genoa non trova la distanza giusta per arginarlo, ma si divora il raddoppio su un altro tocco di Mertens. Poi segna pure la doppietta. Sembra un altro”.

Gazzetta 7,5: Segna la sua prima doppietta nel calcio italiano. E’ un giocatore totalmente recuperato da Gattuso.